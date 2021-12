Rim, 9. decembra - Umrla je italijanska režiserka in scenaristka Lina Wertmüller. Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa je bila eno največjih imen italijanskega filma in prva režiserka, ki je bila nominirana za oskarja za film Sedem lepot iz leta 1975. Umrla je v Rimu, stara 93 let.