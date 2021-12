Slovenija vnovič v kandidaturo za nestalno članico Varnostnega sveta ZN

Ljubljana, 9. decembra - Slovenija bo danes v New Yorku uradno najavila kandidaturo za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov za obdobje od leta 2024 do 2025, so danes sporočili z zunanjega ministrstva. Pred tem je Slovenija to mesto zasedala v letih 1998 in 1999, leta 2011 pa je bila na volitvah primorana priznati premoč Azerbajdžanu.