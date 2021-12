V Piranu na ogled grafike in fotografije iz Maleševega piranskega obdobja

Piran, 10. decembra - V Galeriji Herman Pečarič Piran bodo drevi odprli razstavo grafik in fotografij Mihe Maleša z naslovom Piranska leta 1955-1980. Barvite monotipije, gravure in fotografije, ki jih je Maleš ustvaril v Piranu pred pol stoletja, pričajo o tedanjem življenju v mestu in jih bodo prvič predstavili na razstavi v piranski galeriji.