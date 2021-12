Med slovenskimi občinami je 17 odstotkov gorskih

Ljubljana, 9. decembra - Gorskih občin je v Sloveniji 35 ali 17 odstotkov. Lani so v teh občinah našteli okoli milijon prihodov turistov, ki so ustvarili 2,8 milijona prenočitev. Tuji turisti ostanejo v teh občinah v povprečju precej daljši čas kakor domači turisti - le letošnji julij in avgust sta bila izjemi, kažejo podatki državnega statističnega urada (Surs).