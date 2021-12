Novomeški policisti trem alkoholiziranim voznikom odvzeli vozniška dovoljenja

Novo mesto/Kranj/Metlika, 9. decembra - Policisti so na območju Policijske uprave Novo mesto v sredo zvečer trikrat ustavili tri alkoholizirane moške med vožnjo iz Metlike v Kranj. Potem ko so prvemu odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali vožnjo, so isto vozilo ustavili še dvakrat, so sporočili s PU Novo mesto.