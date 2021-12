Milanović odlikoval Kosorjevo zaradi njenega prispevka k mednarodnemu položaju Hrvaške

Zagreb, 9. decembra - Hrvaški predsednik Zoran Milanović je danes nekdanji premierki Jadranki Kosor podelil državno odlikovanje za njen prispevek k mednarodnemu položaju in ugledu Hrvaške ter razvoj odnosov Hrvaške in hrvaškega naroda z drugimi državami in narodi. Predsednik je na podelitvi spomnil na prispevek Kosorjeve v postopku pridruževanja Hrvaške v EU.