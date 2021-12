Pomurski policisti zaradi neveljavnega vozniškega dovoljenja zasegli tri osebna vozila

Murska Sobota, 9. decembra - Pomurski policisti so v sredo zaradi neveljavnega vozniškega dovoljenja zasegli tri osebna vozila. V Pomurju so tako letos že zasegli 197 vozil. Policisti ugotavljajo, da so kršitelji v večini primerov stari znanci policije, ki ne upoštevajo cestnoprometnih predpisov.