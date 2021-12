Panelisti ob dnevu boja proti korupciji tudi o možnostih zakonskih izboljšav

Ljubljana, 9. decembra - Panelisti so ob mednarodnem dnevu boja proti korupciji na okrogli mizi razpravljali o institutu nezdružljivosti funkcij in se strinjali, da obstaja prostor za izboljšanje področne zakonodaje. A po mnenju Saše Zagorca z ljubljanske pravne fakultete sestava parlamenta podobno kot že nekaj prejšnjih za to nima potrebnega integritetnega značaja.