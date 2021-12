Natečaj o kibernetski varnosti za osnovnošolce so letos znova pripravili

Ljubljana, 14. decembra - V podjetju Eset Slovenija so znova pripravili nagradni natečaj za zadnja dva razreda osnovnih šol, s katerim želijo učence bolje usposobiti in pripraviti na nevarnosti, ki prežijo nanje na svetovnem spletu. Prijave na natečaj Eset zimski dan z Žanom Koširjem in Robertom Kranjcem, ki bo potekal do 17. januarja, so odprte do srede.