Abu Dabiju pogodba za dirke F1 do 2030

Abu Dabi, 9. decembra - Finale svetovnega prvenstva v formuli 1 bo v Abu Dabiju ostal vsaj do leta 2030. Organizatorji v Združenih arabskih emiratih so danes namreč ob robu letošnjega razburljivega dvoboja za naslov prvaka med izzivalcem Maxom Verstappnom in prvakom Lewisom Hamiltonom podpisali novo, pogodbo do konca desetletja, piše nemška tiskovna agencija dpa.