Pravosodno ministrstvo ob dnevu boja proti korupciji poudarja pomen osveščanja

Ljubljana, 9. decembra - Ob mednarodnem dnevu boja proti korupciji ministrstvo za pravosodje poudarja, da imata ključno vlogo pri preprečevanju korupcije ozaveščanje in netoleranca družbe do korupcije. Proti korupciji se ne moremo boriti zgolj z represivnimi odzivi policije, državnega tožilstva in sodstva, so dodali.