Poročilo ZN o korupciji v športu opozarja na potrebo po enotnem odzivu

Dunaj, 9. decembra - Glede na prvo svetovno poročilo o korupciji v športu, ki ga je danes objavil urad Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC), naj bi na stavniškem trgu vsako leto vplačali za 1700 milijard ameriških dolarjev nezakonitih stav. Enoten in usklajen odziv mednarodne skupnosti na korupcijo in organiziran kriminal v športu je nujen, opozarjajo.