V Celju na Krekovem trgu danes eko tržnica

Celje, 11. decembra - Združenje ekoloških pridelovalcev in predelovalcev Deteljica ter Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje bosta danes v sklopu Pravljičnega Celja na Krekovem trgu za obiskovalce pripravila eko tržnico. Izdelke na 15 stojnicah bo mogoče kupiti med 9. in 13. uro. Tržnica bo potekala v skladu z epidemiološkimi ukrepi.