V EU dogovor o 10-letnem podaljšanju sheme mobilnega gostovanja

Bruselj, 9. decembra - Pogajalci Sveta EU, ki mu trenutno predseduje Slovenija, in Evropskega parlamenta so po večurnih pogajanjih davi dosegli začasni dogovor o predlogu uredbe o mobilnem gostovanju (roaming) v EU, ki predvideva podaljšanje sedanje sheme "gostovanje kot doma" brez dodatnih stroškov do leta 2032.