Pomurska avtocesta zaprta med Cerkvenjakom in Pernico

Ljubljana/Maribor, 9. decembra - Po podatkih prometnoinformacijskega centra je zaprta pomurska avtocesta med Cerkvenjakom in Pernico iz smeri Murske Sobote proti Mariboru. Iz smeri Murske Sobote proti Mariboru je zastoj, iz prometa izločajo tovorna vozila nad 7,5 tone, promet je oviran na uvozu Cerkvenjak proti Mariboru.

Po večjem delu Slovenije sneži, promet je upočasnjen, ponekod nastajajo daljši zastoji. Prilagodite hitrost in varnostno razdaljo ter upoštevajte, da boste za pot potrebovali več časa kot običajno. Na pot se odpravite le z zimsko opremo in očiščenim vozilom.

Prepoved za priklopnike in polpriklopnike je na cestah Spodnja Idrija-Godovič in Ajdovščina-Col-Črni Vrh-Godovič ter na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje in Petrina.

Na cestah čez prelaze Predel, Korensko Sedlo, Ljubelj in Jezerski vrh je obvezna uporaba verig. Cesta čez prelaz Vršič in Volče-Solarji je zaprta. Cesta Želin-Spodnja Idrija zaprta zaradi podrtega drevesa.