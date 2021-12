Mariborska občina predstavlja aktivnosti za ureditev Stražunskega gozda

Maribor, 11. decembra - Skupna služba varstva okolja, ki deluje v sklopu mariborske skupne občinske uprave, je nedavno na ogled postavila spletno razstavo o Stražunu, mestnem gozdu sredi Maribora. Razstava predstavlja območje, njegovo zgodovino in pomen v današnjem življenju mesta in njegovih prebivalcev, pa tudi rastlinstvo ter živalstvo in gozdni bonton.