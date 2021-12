Kitajska o diplomatskem bojkotu OI: Države bodo plačale ceno

Peking, 9. decembra - Kitajski Peking je danes z napovedjo sankcij opozoril države, ki so se odločile za diplomatski bojkot zimskih olimpijskih iger. Tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Wang Wenbin je dejal, poroča nemška agencija dpa, da bodo ZDA, Avstralija, Velika Britanija in Kanada obžalovale odločitev in "plačale ceno za svoje napake".