Mariborski študentje znova na pomoč pri odstranjevanju snega

Maribor, 9. decembra - Študentje tudi letos pomagajo pri odstranjevanju snega starejšim in invalidnim osebam v Mariboru. Kot so danes sporočili iz Študentske organizacije Univerze v Mariboru (ŠOUM), bodo prostovoljci danes in po potrebi tudi v prihodnjih dneh brezplačno odstranjevali sneg z dvorišč in dovozov.