V Hrastniku na glasovanju za participativni proračun izbranih 10 projektov

Hrastnik, 12. decembra - V Hrastniku so občani na glasovanju za participativni proračun konec novembra izbrali 10 projektov od skupno nekaj manj kot 30 predlogov. Največ naklonjenosti so pokazali za ureditev otroških igrišč, skupnih krajevnih prostorov in ureditev pešpoti, so sporočili s hrastniške občine. Realizacije izglasovanih predlogov se bodo lotili prihodnje leto.