V Ljudskem vrtu dvodnevni festival mariborskega športa

Maribor, 9. decembra - Športna zveza Maribor bo v sodelovanju z Zvezo mariborskih športnih društev Branik, Olimpijskim komitejem Slovenije, Športnimi objekti Maribor in mestnimi društvi danes in v petek v športnem kompleksu Ljudski vrt gostila Festival mariborskega športa. Na dogodku se bo letos predstavilo 12 športnih panog in 13 mariborskih društev.