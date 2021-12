Ljubljana, 9. decembra - Izjava za medije poslanskih skupin SD, LMŠ, Levica in SAB o energetski revščini in ukrepih za omilitev slednje ter predstavitev opozicijskega predloga za energetski vavčer, bo danes ob 9.45 v preddverju velike dvorane DZ na Šubičevi 4, so sporočili iz poslanske skupine SD.