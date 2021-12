Podjetje razvpitega Martina Shkrelija pristalo v poravnavo tožbe zaradi navijanja cen zdravila

New York, 9. decembra - Ameriško farmacevtsko podjetje Vyera in starševsko podjetje Phoenixus sta v sredo pristali v poravnavo tožbe Zvezne komisije za trgovino in sedmih zveznih držav zaradi navijanja cene zdravila daraprim za 4000 odstotkov in drugih prekrškov. Vyero je nekoč vodil poslovnež albanskega rodu Martin Shkreli, ki sedi v zaporu po obsodbi zaradi prevar.