Newyorške borze končale v zelenem

New York, 8. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Vlagatelji so bili kljub pozitivnim izidom sredi tedna nekoliko previdnejši. Analitiki to še vedno pripisujejo koronavirusni različici omikron. Ob tem napovedujejo, da bi se nihanja lahko nadaljevala tudi v prihodnjih dneh, poroča nemška tiskovna agencija dpa.