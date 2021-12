Državni svet ni podprl sprememb zakona o igrah na srečo

Ljubljana, 8. decembra - Državni svetniki so se danes zbrali na še zadnji letošnji redni seji, na kateri so podprli dopolnjen zakon o debirokratizaciji. Brez podpore pa sta ostala predlog zakona o socialno varstvenih prejemkih in predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo, so po seji sporočili iz državnega sveta.