ZDA uvedle sankcije proti proti posameznikom in organizacijam v Evropi in Latinski Ameriki

Washington, 8. decembra - ZDA so danes napovedale nov sveženj sankcij proti posameznikom in organizacijam v Evropi in Latinski Ameriki. Med njimi so kosovska Srba in državni uradniki Salvadorja. Gre za del sankcij, ki ga uvajajo pred četrtkovim virtualnim vrhom za demokracijo predsednika ZDA Joeja Bidna.