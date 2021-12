V muzeju novejše zgodovine drevi odprtje razstave Odjuga

Ljubljana, 9. decembra - V Muzeju novejše zgodovine Slovenije bo predsednik republike Borut Pahor drevi odprl razstavo z naslovom Odjuga: Zgodbe o identitetah na prepihu. Postavitev predstavlja zgodbe ljudi, ki so se po drugi svetovni vojni pa vse do 90. let preseljevali v Slovenijo iz republik nekdanje Jugoslavije. Hkrati želi na humoren način spregovoriti o stereotipih.