Primorske novice o spopadanju Slovenije z epidemijo (9. 12.)

Koper, 8. decembra - Jasna Arko v komentarju Nepredvidljiv ples virusa in odločanja piše o tem, da se vlada požvižga na zakone in odločitve o spopadanju z epidemijo sprejema z odloki. Ljudje po njenem mnenju ne zaupajo več stroki, ki da je podaljšek politike. Ob tem ugotavlja, da se ljudje kljub zaprtju stojnic še vedno družijo, vendar v garažah in kleteh.