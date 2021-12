Odbor DZ zavrnil predlog nepovezanih poslancev o podaljšanju bonov vsaj do konca julija

Ljubljana, 8. decembra - Člani odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide so na današnji nujni zavrnili predlog nepovezanih poslancev, da bi veljavnost letošnjih bonov 21 podaljšali vsaj do 31. julija prihodnje leto. Kot je med drugim pojasnil državni sekretar Simon Zajc, poleti namreč pomoč v obliki bonov ne bo več odločilni faktor za turistični sektor.