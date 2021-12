Po Sloveniji pričelo snežiti, promet ponekod upočasnjen

Ljubljana, 8. decembra - Ponekod po Sloveniji je sneg že zajel nižje ležeče kraje, obilno sneženje pa bo ponoči zajelo večji del države. Na cestah so že plužne in posipne skupine, zato je promet ponekod upočasnjen. Pristojni voznikom svetujejo, naj bodo na cestah previdni in vožnjo prilagodijo vremenskim razmeram.