Pod slovenskim predsedstvom Sveta EU dosežen začasen dogovor o uredbi e-CODEX

Bruselj, 8. decembra - Slovensko predsedstvo Sveta EU in Evropski parlament sta danes dosegla začasni dogovor o predlogu uredbe o sistemu e-CODEX. Glavni cilj sistema je omogočiti digitalizacijo čezmejnega pravosodnega komuniciranja in olajšati dostop do sodnega varstva za državljane in podjetja.