Ljubljanska borza: Petrol in NLB indeks potisnila nad gladino

Ljubljana, 8. decembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je v današnjem trgovanju pridobil 0,09 odstotka in se ustavil pri 1231,38 točke. V zeleno območje so indeks potisnile delnice Petrola in NLB, ki so se okrepile za 1,09 oz. 2,11 odstotka. Prometa je bilo za 1,48 milijona evrov, največ s Petrolovimi delnicami.