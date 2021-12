Evropske filmske nagrade bodo podelili iz berlinskega studia

pripravila Ksenija Brišar

Berlin, 10. decembra - Evropska filmska akademija (EFA) bo sobotno podelitev evropskih oskarjev spet izpeljala v hibridni obliki iz studia v Berlinu in prek spleta. Nominiranci in zmagovalci se bodo pridružili v različnih digitalnih formatih in v živo na spletu. Največ nominacij imajo filmi Titan Julie Ducournau, Oče Floriana Zellerja in Quo Vadis, Aida? Jasmile Žbanić.