Energetski boni bi bili lahko na voljo v prvem četrtletju 2022

Ljubljana, 9. decembra - Cene toplote za gospodinjstva rastejo, najbolj v mariborski, jeseniški in ljubljanski občini, kjer so poskočile za približno 50 do 60 odstotkov. Pravna podlaga za uvedbo energetskih bonov je v pripravi, glede na podražitev ogrevanja pa bi bili lahko boni uvedeni v prvem četrtletju 2022, so za STA nakazali na ministrstvu za infrastrukturo.