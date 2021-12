Koprska občina letos posadila 300 novih dreves in grmovnic

Koper, 8. decembra - Koprska občina je letos v sklopu participativnega proračuna in rednega vzdrževanja javnih zelenih površin zasadila približno 300 novih dreves in grmovnic. To bo po njihovem pripomoglo k čistejšemu zraku, nižjim temperaturam in bo nudilo prijetno senco, so sporočili.