RTVS obsoja žaljive zapise in napade na svoje zaposlene

Ljubljana, 8. decembra - Radiotelevizija Slovenija (RTVS) obsoja žaljive zapise in verbalne napade na novinarje, druge zaposlene in sodelavce javne medijske hiše ter poziva k spoštljivemu dialogu. Neposredne in posredne grožnje in javne žaljive zapise razumejo kot poskus vplivanja na novinarsko in uredniško delo, so zapisali v sporočilu za javnost.