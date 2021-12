Predstavniki Srip Matpro o pomenu materialov pri prehodu v zeleno in brezogljično družbo

Ljubljana, 8. decembra - Pri prehodu v zeleno in brezogljično družbo pomembno vlogo igrajo materiali. Zato so predstavniki Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Materiali kot končni produkti (Srip Matpro) na današnji strokovni konferenci posebno pozornost namenili kovinskim materialom, razvoju novih naprednih lahkih materialov ter pomenu raziskav in reciklaže.