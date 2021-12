V Sloveniji končali projekt sodelovanja tujih policistov pri nadzoru meje

Ljubljana, 8. decembra - Z odhodom zadnjega kontingenta - osmih čeških in treh madžarskih policistov - se končuje projekt sodelovanja tujih varnostnih organov pri nadzoru slovenske državne meje. Državni sekretar na MNZ Božo Predalič se je danes tujim policistom, ki so pomagali slovenskim kolegom na južni meji, zahvalil za dragoceno pomoč, so sporočili z ministrstva.