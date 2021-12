Trije Slovenci v spomladanski del lige prvakov

Ljubljana, 8. decembra - Nogometaši klubov v ligi prvakov so odigrali še zadnje tekme v skupinskem delu. V osmino finala bo med drugim napredoval branilec naslova Chelsea, čeprav je danes igral le 3:3 v gosteh pri Zenitu. Od Slovencev so se med 16 prebili Jan Oblak z madridskim Atleticom, Inter s Samirjem Handanovićem in Benjamin Šeško s Salzburgom.