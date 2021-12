Odpoklic Boti sommer iilooms svetlečih balonov.

Ljubljana, 8. decembra - Podjetje Mueller Drogerija je iz prodaje umaknilo svetleče balone Boti sommer iilooms nizozemskega proizvajalca BOTI Europe, Big On Toy Inovation. Izdelek so umaknili iz prodaje, ker ni v skladu z zahtevami direktive o varnosti igrač in z ustreznimi evropskimi standardi EN 62115.