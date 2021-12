Kostno-mišična obolenja čedalje večja težava, zato pomembna preventiva

Ljubljana, 8. decembra - Kostno-mišična obolenja predstavljajo kar 15 odstotkov vseh bolniških odsotnosti z dela in 25 odstotkov vseh dolgotrajnih odsotnosti, zato je preventiva še kako pomembna, so ugotavljali udeleženci spletnega pogovora STA kluba v sodelovanju z NIJZ o preprečevanju kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu.