V ospredju petkovega vladnega obiska Gorenjske tudi regijska bolnišnica

pripravila Tinkara Zupan

Kranj, 8. decembra - Vlada bo v okviru regijskih obiskov v petek obiskala Gorenjsko. Ob napovedi obiska so župani vladi posredovali seznam tem, o katerih bi se želeli pogovarjati. Med ključnimi je vprašanje nove regijske bolnišnice. Precej vprašanj in pobud imajo tudi za ministre za kulturo, okolje in infrastrukturo.