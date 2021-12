Izdatki sektorja država lani pri 51,3 odstotka BDP

Ljubljana, 8. decembra - Izdatki sektorja država so v letu 2020 znašali 51,3 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). To je več kot v letu prej, ko so dosegali 43,3 odstotka BDP. Najbolj so se povečali izdatki za ekonomske dejavnosti in socialno zaščito, je danes sporočil statistični urad.