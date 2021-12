Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala v predlogu novega gradbenega zakona vidi napredek

Ljubljana, 8. decembra - Predlagana gradbeni zakon in zakon o urejanju prostora ustrezno rešujeta večletne odprte probleme, so prepričani v Zbornici gradbeništva in industrije gradbenega materiala. Oba predloga zakona zato podpirajo, saj so po njihovem mnenju sedanji postopki preobsežni in zamudni.