Služba vlade za digitalno preobrazbo v podpis memoranduma o sodelovanju z Googlom

Ljubljana, 8. decembra - Služba vlade za digitalno preobrazbo bo v četrtek podpisala memorandum o sodelovanju z ameriškim spletnim velikanom Google. Memorandum bo temeljni dokument za izvedbo investicij s strani družbe Google v slovenska znanja in rešitve na področju digitalne preobrazbe, socialnega podjetništva in umetne inteligence, so sporočili iz službe vlade.