V Metropolitanskem muzeju v New Yorku razstava o Waltu Disneyju

New York, 10. decembra - Metropolitanski muzej v New Yorku je prvič v svoji zgodovini pripravil razstavo, posvečeno ameriškemu avtorju animiranih filmov Waltu Disneyju. Odprli jo bodo danes, na njej pa bo mogoče videti, kako močno je evropska dekorativna umetnost vplivala na avtorjevo delo in njegov studio, poroča nemška tiskovna agencija dpa.