Po izkopu ostankov okostij se lahko nadaljuje obnova osrednjega trga v Rušah

Ruše, 26. decembra - Med obnovo Trga vstaje v Rušah so oktobra odkrili ostanke človeških okostij, zato so začasno ustavili gradbena dela. Izkazalo se je, da skeletni ostanki najverjetneje sodijo v obdobje druge svetovne vojne ter so bili pripeljani od drugod. Pred dnevi so najdene ostanke izkopali in umaknili z gradbišča, zato se lahko gradbena dela zdaj nadaljujejo.