Snežne razmere v visokogorju

Zlasti nevarna so mesta z napihanim snegom, ki so zaradi vetra spremenljive smeri na vseh straneh. Klože je ponekod prekril sneg, zato je nevarnost težko prepoznati. Predvsem na mestih, kjer je novega snega manj, lahko že pod manjšo obremenitvijo sprožite snežni plaz kložastega snega. Nevarna so strma pobočja, kjer se lahko še vedno sproži kakšen manjši plaz suhega snega. To velja zlasti za področja, kjer je sneg padel na tršo, skorjasto podlago. Zaradi obilnejšega sneženja in vetra se bodo razmere danes hitro spreminjale.

V ponedeljek in torek je bilo v gorah sončno, hladno in ponekod vetrovno. Snežna odeja se je le počasi sesedala in preobražala, sneg se je le na izrazitih prisojah pod nadmorsko višino okoli 1200 metrov nekoliko ojužil in ponoči pomrznil. Še vedno je precej suhega in slabo nepreobraženega snega, ki ga je v višjih predelih prenašal veter. Sprva je pihal severnik, nato severozahodnik, sedaj pa je zapihal okrepljen jugozahodnik, ki znova prenaša večje količine snega. Na vetru izpostavljenih legah je rahel sneg močno spihan, nastale so nove klože, ki so prisotne na vseh straneh. Snežna odeja snega sega do dolin.

Danes se bo zjutraj in dopoldne od zahoda povsod pooblačilo, popoldne bo v zahodnem delu naših gora začelo snežiti. V noči na četrtek se bo sneženje razširilo tudi na vzhod. Na območju Snežnika bo sneg prehodno prešel v dež. Pihal bo zmeren južni veter, ki se bo popoldne krepil. Temperatura na 1500 metrov bo okoli -2, na 2500 metrov pa okoli -4 stopinje Celzija. Ponoči bo obilneje snežilo. Pihal bo zmeren, v visokogorju tudi močan veter južnih smeri. Tudi jutri bo večinoma oblačno in megleno, proti večeru se lahko oblačnost tudi trga. Občasno bo še rahlo snežilo, pojavljajo se lahko snežne plohe. Zjutraj in dopoldne bo še pihal šibak veter od južne do vzhodne smeri, nato bo zapihal šibak do zmeren veter severnih smeri. Temperatura na 1500 metrov bo okoli -4, na 2500 metrov pa okoli -9 stopinj Celzija. V petek bo suho, oblačnost se bo spreminjala. Sprva bo najverjetneje več nizke in srednje oblačnosti, popoldne pa se bo oblačilo v višjih slojih ozračja. Veter bo šibak do zmeren in bo obračal smer iz vzhodne na jugozahodno. Še nekoliko hladneje bo. Na 1500 metrih bo okoli -6, na 2500 metrih okoli -12 stopinj Celzija. Tudi ob koncu tedna kaže na suho, hladno in zelo vetrovno vreme.

Snežne razmere se bodo danes zaradi vetra in kasneje sneženja hitro spreminjale. Skupno bo do četrtka zjutraj predvidoma zapadlo od 20 do 50 centimetrov suhega snega. Največ ga pričakujemo na območju južnih in zahodnih Julijskih Alp ter predalpskega sveta zahodne Slovenije. Ob sneženju bo pihal okrepljen veter južnih smeri, ki bo prenašal sneg in na severnih pobočjih gradil nove opasti, klože in zamete. Nevarnost proženja snežnih plazov se bo povečala, tudi v sredogorju bo znatna, tretje stopnje. Nevarno bo zlasti tam, kjer bo nov sneg padel na trdo in skorjasto podlago. V četrtek čez dan lahko še zapade okoli 5 do največ 10 centimetrov snega. Tudi v prihodnjih dneh bo sneg zaradi hladnega vremena ostal suh in se le počasi preobražal in sesedal. Predvsem na vetru izpostavljenih legah bodo nastajali zameti. Ob koncu tedna bo zapihal okrepljen veter severnih smeri, pričakujemo obsežnejša območja napihanega snega. Razmere bodo ostale zahtevne.