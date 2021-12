Strokovne institucije ob izbiri direktorja TNP za strokovno vodenje parka

Bled, 8. decembra - Svet javnega zavoda Triglavski narodni park bi moral na današnji seji oblikovati mnenje do predlaganega kandidata Tita Potočnika za novega direktorja zavoda, vendar je bila seja za teden dni prestavljena. Medtem Cipra Slovenija in organizacije podpornice opozarjajo, da Potočnik nima izkušenj in strokovne usposobljenosti za to delovno mesto.