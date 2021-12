V Kočevju razstava Nekaj skic iz kotov in s polic Iva Mršnika

Kočevje, 9. decembra - V Likovnem salonu Kočevje bo drevi na ogled razstava Nekaj skic iz kotov in s polic z risbami in grafikami, nastalimi v različnih obdobjih, akademskega slikarja Iva Mršnika. Gre za motivno raznolika dela od portretov, avtoportretov, krajin in abstraktnih psihogramov v avtorjevem prepoznavnem slogu. Uradnega odprtja ne bodo pripravili.