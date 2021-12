Slovenske rokometašice v Granollersu naredile korak naprej

Granollers, 8. decembra - Slovenska ženska reprezentanca je na minulih evropskih in svetovnih prvenstvih znala presenetiti mednarodno javnost po zmagah nad rokometnimi velesilami iz Francije, Rusije ali Nizozemske. Po veličastnih zmagah so sledili vratolomni padci, na letošnjem mundialu v Španiji pa je končno premagala urok skupinskega dela in se prebila v drugi del.